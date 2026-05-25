Российский боец спас раненых товарищей под атаками украинских FPV-дронов

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Младший сержант российских Вооруженных сил Андрей Филиппов спас раненых товарищей и уничтожил два украинских FPV-дрона, которые мешали эвакуации, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделение Филиппова вело разведку в районе одного из населенных пунктов. ВСУ применили артиллерию и ударные беспилотники, в результате чего несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения. Младший сержант оперативно прибыл к раненым и начал оказывать первую медицинскую помощь.
"При оказании помощи он подвергся атакам FPV-дронов. Лично из стрелкового оружия уничтожил два беспилотных летательных аппарата и эвакуировал раненых на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мужеству и профессиональным действиям Филиппова жизни его товарищей были спасены.
