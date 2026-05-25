Врач рассказал о состоянии одного из пострадавших при ударе ВСУ в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР сообщили о состоянии пострадавших при ударе по колледжу.
- Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, остальные четверо — в стабильно тяжелом, но с положительной динамикой.
ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших при ударе по колледжу в ЛНР остается крайне тяжелым, сообщил журналистам заместитель главного врача Луганской Республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Дмитрий Котуха.
"На данный момент в ЛРКБ находится пять пациентов. Из этих пяти пациентов один остается до сих пор в крайне тяжелом состоянии", - сообщил Котуха.
По его словам, остальные четыре находятся в стабильно тяжелом состоянии.
"Эти пациенты восстанавливаются, динамика положительная",- уточнил Котуха.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР пострадали 65 человек, из них 21 – погиб. Поисковые работы завершены.
22 июня 2022, 17:18