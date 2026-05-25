Врач рассказал о состоянии одного из пострадавших при ударе ВСУ в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ В ЛНР сообщили о состоянии пострадавших при ударе по колледжу.

ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших при ударе по колледжу в ЛНР остается крайне тяжелым, сообщил журналистам заместитель главного врача Луганской Республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Дмитрий Котуха.

"На данный момент в ЛРКБ находится пять пациентов. Из этих пяти пациентов один остается до сих пор в крайне тяжелом состоянии", - сообщил Котуха.

По его словам, остальные четыре находятся в стабильно тяжелом состоянии.

"Эти пациенты восстанавливаются, динамика положительная",- уточнил Котуха.