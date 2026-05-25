Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в ЛНР, доставленного в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пострадавший при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске в ЛНР доставлен в Москву.
- Состояние пострадавшего остается тяжелым, ему предстоит операция.
- При атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа погиб 21 человек.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Состояние пострадавшего при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске в ЛНР, ранее доставленного в Москву, остается тяжелым, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
Ранее он сообщил, что молодого человека 2003 года рождения, пострадавшего в Старобельске, доставили в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России с множественными переломами костей стопы и большими повреждениями мягких тканей. Ему проведут операцию, прогноз благоприятный.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.
