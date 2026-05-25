16:46 25.05.2026
Завершился IV модуль программы "Герои СВОего времени. Смоленск"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на Соборную гору в Смоленске
Вид на Соборную гору в Смоленске. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Завершился четвертый, заключительный модуль образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Наша задача – помочь бойцам раскрыть свой потенциал в гражданской жизни и подготовить компетентных управленцев из числа участников СВО. Курсанты приняли участие в теоретических и практических занятиях. Их провели преподаватели Высшей школы государственного управления и Смоленского государственного университета", - написал Анохин на платформе "Макс".
Участники образовательной программы пообщались с руководителем Следственного управления Следственного комитета по Смоленской области Анатолием Ухановым, председателем Общественной палаты Смоленской области Денисом Пестуновым, представителями правительства Смоленской области, депутатом Государственной Думы Артемом Туровым.
"Особое внимание уделили гуманитарному направлению и духовно-нравственным вопросам. Курсанты встретились с Епископом Вяземским и Гагаринским Алексием, а также побывали на экскурсии в Иоанно-Предтеченском женском монастыре в Вязьме", - добавил губернатор.
Очередной модуль завершился экзаменом. Курсанты отлично справились с испытаниями. Впереди у них ответственный этап – защита дипломных работ, которая состоится в июне. Проекты участников образовательной программы посвящены социально значимым вопросам.
"Полученные знания и опыт помогут нашим защитникам в их будущей деятельности на предприятиях и в учреждениях Смоленской области. Региону нужны активные, целеустремленные граждане, готовые внести свой вклад в его развитие", - резюмировал глава региона.
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинАртем Туров
 
 
