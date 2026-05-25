Опрос выявил отношение россиян к кремации

04:04 25.05.2026 (обновлено: 09:48 25.05.2026)
ВЦИОМ: менее трети россиян хотят после смерти быть кремированными

Урны для праха. Архивное фото
  • 40% россиян назвали наиболее приемлемым вариантом после смерти традиционное погребение, 27% — кремацию, 12% ответили, что для них это не имеет значения.
  • Женщины (30%) чаще мужчин (24%) отвечали, что кремация — наиболее приемлемый вариант после смерти.
  • По версии опрошенных, похороны в среднем обходятся более чем в 180 тысяч рублей.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Четверо из десяти (40%) россиян назвали наиболее приемлемым вариантом после смерти традиционное погребение, 27% - кремацию, 12% ответили, что для них это не имеет значения, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Женщины (30%) чаще мужчин (24%) отвечали, что кремация - наиболее приемлемый вариант после смерти. Кроме того, так считают 32% жителей городов-миллионников и 37% жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Еще 4% респондентов считают приемлемым после смерти передачу тела для медицинских или научных исследований.
Почти половина (47%) опрошенных хорошо знают, что делать в случае смерти близкого и куда обращаться, 37% в общих чертах представляют, что делать, 14% - ничего об этом не знают.
Россиян также спросили, сколько, по их мнению, стоит организовать похороны. На вопрос ответили 77% опрошенных, 23% затруднились ответить. По версии опрошенных, похороны в среднем обходятся более чем в 180 тысяч рублей.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 мая 2026 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
