Слуцкий призвал ФАС проверить скрытое уменьшение веса и объема товаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Федеральную антимонопольную службу проверить наличие признаков недобросовестной конкуренции в виде скрытого уменьшения веса и объема товаров.
- Слуцкий обратил внимание на широкое распространение практики шринкфляции, приведя примеры уменьшения веса и объема различных продуктов при сохранении прежней цены.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий попросил Федеральную антимонопольную службу дать правовую оценку практике шринкфляции — скрытого уменьшения объема и веса товаров без соответствующего снижения цен.
"Прошу вас поручить провести проверку наличия в действиях хозяйствующих субъектов — изготовителей продовольственных и непродовольственных товаров, организаций розничной торговли признаков недобросовестной конкуренции, а также дать оценку рыночной практике скрытого уменьшения количества, объема, массы товара при сохранении прежней розничной цены как потенциально недобросовестного поведения, направленного на получение необоснованных конкурентных преимуществ и ущемление прав неопределенного круга потребителей", — говорится в письме, которое он направил руководителю ведомства Максиму Шаскольскому.
Политик обратил внимание на то, что практика шринкфляции получила широкое распространение. В пример он привел несколько случаев: так, вес пачки сливочного масла уменьшается с 200 до 180-150 граммов, молоко выпускают не в литровых пакетах, а объемом 950-900 миллилитров, в упаковке гречки теперь не килограмм, а 900 или 800 граммов, плитка шоколада, которая раньше весила 100 граммов, становится 90-, 85-, а то и 75-граммовой. При этом цены остаются прежними или даже увеличиваются.
Кроме того, сохраняется дизайн и общий вид упаковки, из-за чего у покупателя складывается ложное впечатление о том, что он приобретает знакомый продукт стандартных объема, массы или количества, отметил лидер ЛДПР.
По мнению Слуцкого, таким образом производитель получает необоснованное конкурентное преимущество: его товар по‑прежнему воспринимается как более выгодный по сравнению с аналогами добросовестных конкурентов.