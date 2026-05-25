Словения выбила Италию из высшего дивизиона чемпионата мира по хоккею
23:53 25.05.2026 (обновлено: 23:54 25.05.2026)
Словения выбила Италию из высшего дивизиона чемпионата мира по хоккею

Сборная Словении выбила команду Италию из высшего дивизиона ЧМ по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Словении обыграла команду Италии в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 5:1.
  • Сборная Италии выбыла в первый дивизион и завершила турнир на последней, восьмой строчке с одним баллом.
  • В матче группы А сборная Германии обыграла сборную Великобритании со счетом 6:3.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сборная Словении обыграла команду Италии в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы В прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) в пользу словенцев, у которых шайбы забросили Матич Торок (29-я минута), Ян Дрозг (31, 40), Марцел Махковец (48) и Жан Езовшек (52). В составе проигравших шайбу забросил Фил Пьетрониро (23).
Словения
5 : 1
Италия
28:09 • Matic Torok
(Marcel Mahkovec)
30:03 • Ян Дрозг
(Marcel Mahkovec, Роберт Саболич)
39:54 • Ян Дрозг
(Marcel Mahkovec, Blaz Gregorc)
47:18 • Marcel Mahkovec
(Matic Torok, Роберт Саболич)
51:24 • Zan Jezovsek
(Ken Ograjensek, Рок Тичар)
22:34 • Фил Пьетрониро
(Tommy Purdeller, Daniel Mantenuto)
После семи матчей сборная Словении с шестью очками занимает шестое место в таблице группы В. Выбывшая в первый дивизион команда Италии завершила турнир на последней, восьмой строчке с одним баллом.
В матче группы А немцы обыграли ранее покинувшую высший дивизион сборную Великобритании со счетом 6:3 (3:0, 1:1, 2:2).
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
