Словения выбила Италию из высшего дивизиона чемпионата мира по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Словении обыграла команду Италии в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 5:1.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сборная Словении обыграла команду Италии в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Встреча группы В прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) в пользу словенцев, у которых шайбы забросили Матич Торок (29-я минута), Ян Дрозг (31, 40), Марцел Махковец (48) и Жан Езовшек (52). В составе проигравших шайбу забросил Фил Пьетрониро (23).

После семи матчей сборная Словении с шестью очками занимает шестое место в таблице группы В. Выбывшая в первый дивизион команда Италии завершила турнир на последней, восьмой строчке с одним баллом.

В матче группы А немцы обыграли ранее покинувшую высший дивизион сборную Великобритании со счетом 6:3 (3:0, 1:1, 2:2).