В Москве прошли легкоатлетические соревнования "Скорость"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. На стадионе Южного спортивного центра Олимпийского комплекса "Лужники" 24 мая при поддержке правительства Москвы и департамента спорта столицы прошли легкоатлетические соревнования "Скорость".

Участники проверили себя на дистанциях 100 метров, 400 метров и 800 метров, а также в обратной шведской эстафете 800-400-200-100 метров. Для юных спортсменов от 4 до 13 лет в рамках события прошел детский забег на 60 метров.

В этом году в соревнованиях приняли участие около 1 тысячи спортсменов. В течение дня для них прошли открытые мастер-классы по старту с колодок и эстафетному бегу. Программу дополнили мастер-класс и конкурсный зачет по прыжкам в длину.

Результаты соревнований "Скорость" на дистанции 100 метров: Место Мужчины Женщины Первое место Евтеев Андрей — 10.51 Тырлова Елена — 12.40 Второе место Ломидзе Нугзар — 10.92 Емельянова Анастасия — 12.53 Третье место Синичкин Семен — 11.09 Крупенкова Полина — 12.65

Результаты соревнований "Скорость" на дистанции 400 метров: Место Мужчины Женщины Первое место Дудин Николай — 48.63 Этина Екатерина — 55.84 Второе место Чемагин Сергей — 50.37 Сафонова Екатерина — 57.48 Третье место Клец Михаил — 50.52 Рожинская Мария— 57.48

Результаты соревнований "Скорость" на дистанции 800 метров: Место Мужчины Женщины Первое место Филимонов Максим — 1:54.15 Самуйлова Екатерина — 2:07.60 Второе место Максимов Данил — 1:54.55 Зубарева Юлия — 2:10.14 Третье место Поленин Иван — 1:54.73 Кочергина Александра — 2:12.06

Результаты соревнований "Скорость" в обратной шведской эстафете: Место Команда Первое место KORENNOFF PRO — 3:20.76 Второе место Школа бега Чемпион — 3:24.19 Третье место КОРЕННОФФ PRO Бег — 3:26.34

Победители и призеры в личном первенстве получили кубки, денежные призы и подарки от партнеров. В эстафете наградили три первые команды. Все участники соревнований получили памятные значки с символикой события. В детском забеге награждение прошло в двух старших возрастных категориях для трех первых мальчиков и девочек.

Днем ранее, 23 мая, в "Лужниках" состоялся финальный этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2025/26. Победителем этапа стала команда РУС "ГЦОЛИФК". Второе и третье места заняли команды МГУ им. М.В. Ломоносова и РУДН соответственно. По итогам всех этапов победителем шестого сезона Студенческого кубка Бегового сообщества стала команда РУС "ГЦОЛИФК". Второе место заняла команда МГУ им. М.В. Ломоносова, третье — команда РУДН.

