Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошли легкоатлетические соревнования "Скорость" - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 25.05.2026

В Москве прошли легкоатлетические соревнования "Скорость"

© Фото : пресс-служба Бегового сообществаЛегкоатлетические соревнования "Скорость"
Легкоатлетические соревнования Скорость - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. На стадионе Южного спортивного центра Олимпийского комплекса "Лужники" 24 мая при поддержке правительства Москвы и департамента спорта столицы прошли легкоатлетические соревнования "Скорость".
Участники проверили себя на дистанциях 100 метров, 400 метров и 800 метров, а также в обратной шведской эстафете 800-400-200-100 метров. Для юных спортсменов от 4 до 13 лет в рамках события прошел детский забег на 60 метров.
В этом году в соревнованиях приняли участие около 1 тысячи спортсменов. В течение дня для них прошли открытые мастер-классы по старту с колодок и эстафетному бегу. Программу дополнили мастер-класс и конкурсный зачет по прыжкам в длину.
Результаты соревнований "Скорость" на дистанции 100 метров:

Место

Мужчины

Женщины

Первое место

Евтеев Андрей — 10.51

Тырлова Елена — 12.40

Второе место

Ломидзе Нугзар — 10.92

Емельянова Анастасия — 12.53

Третье место

Синичкин Семен — 11.09

Крупенкова Полина — 12.65

© Фото : пресс-служба Бегового сообществаЛегкоатлетические соревнования "Скорость"
Легкоатлетические соревнования Скорость - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
Легкоатлетические соревнования "Скорость"
Результаты соревнований "Скорость" на дистанции 400 метров:

Место

Мужчины

Женщины

Первое место

Дудин Николай — 48.63

Этина Екатерина — 55.84

Второе место

Чемагин Сергей — 50.37

Сафонова Екатерина — 57.48

Третье место

Клец Михаил — 50.52

Рожинская Мария— 57.48

© Фото : пресс-служба Бегового сообществаЛегкоатлетические соревнования "Скорость"
Легкоатлетические соревнования Скорость - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
Легкоатлетические соревнования "Скорость"
Результаты соревнований "Скорость" на дистанции 800 метров:

Место

Мужчины

Женщины

Первое место

Филимонов Максим — 1:54.15

Самуйлова Екатерина — 2:07.60

Второе место

Максимов Данил — 1:54.55

Зубарева Юлия — 2:10.14

Третье место

Поленин Иван — 1:54.73

Кочергина Александра — 2:12.06

© Фото : пресс-служба Бегового сообществаЛегкоатлетические соревнования "Скорость"
Легкоатлетические соревнования Скорость - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
Легкоатлетические соревнования "Скорость"
Результаты соревнований "Скорость" в обратной шведской эстафете:

Место

Команда

Первое место

KORENNOFF PRO — 3:20.76

Второе место

Школа бега Чемпион — 3:24.19

Третье место

КОРЕННОФФ PRO Бег — 3:26.34

© Фото : пресс-служба Бегового сообществаЛегкоатлетические соревнования "Скорость"
Легкоатлетические соревнования Скорость - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
Легкоатлетические соревнования "Скорость"
Победители и призеры в личном первенстве получили кубки, денежные призы и подарки от партнеров. В эстафете наградили три первые команды. Все участники соревнований получили памятные значки с символикой события. В детском забеге награждение прошло в двух старших возрастных категориях для трех первых мальчиков и девочек.
Днем ранее, 23 мая, в "Лужниках" состоялся финальный этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2025/26. Победителем этапа стала команда РУС "ГЦОЛИФК". Второе и третье места заняли команды МГУ им. М.В. Ломоносова и РУДН соответственно. По итогам всех этапов победителем шестого сезона Студенческого кубка Бегового сообщества стала команда РУС "ГЦОЛИФК". Второе место заняла команда МГУ им. М.В. Ломоносова, третье — команда РУДН.
© Фото : пресс-служба Бегового сообществаЛегкоатлетические соревнования "Скорость"
Легкоатлетические соревнования Скорость - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
Легкоатлетические соревнования "Скорость"
Следующий старт от команды Бегового сообщества — Красочный забег — состоится 7 июня. Участников ждут самые яркие в этом году 5 километров. Регистрация на забег продолжается.
Участники Московского марафона - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Московский марафон вряд ли войдет в World Marathon Majors, заявил Тарасов
27 апреля, 11:03
 
бегВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала