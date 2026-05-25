В Москве прошли легкоатлетические соревнования "Скорость"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. На стадионе Южного спортивного центра Олимпийского комплекса "Лужники" 24 мая при поддержке правительства Москвы и департамента спорта столицы прошли легкоатлетические соревнования "Скорость".
Участники проверили себя на дистанциях 100 метров, 400 метров и 800 метров, а также в обратной шведской эстафете 800-400-200-100 метров. Для юных спортсменов от 4 до 13 лет в рамках события прошел детский забег на 60 метров.
В этом году в соревнованиях приняли участие около 1 тысячи спортсменов. В течение дня для них прошли открытые мастер-классы по старту с колодок и эстафетному бегу. Программу дополнили мастер-класс и конкурсный зачет по прыжкам в длину.
Результаты соревнований "Скорость" на дистанции 100 метров:
Место
Мужчины
Женщины
Первое место
Евтеев Андрей — 10.51
Тырлова Елена — 12.40
Второе место
Ломидзе Нугзар — 10.92
Емельянова Анастасия — 12.53
Третье место
Синичкин Семен — 11.09
Крупенкова Полина — 12.65
© Фото : пресс-служба Бегового сообществаЛегкоатлетические соревнования "Скорость"
Результаты соревнований "Скорость" на дистанции 400 метров:
Место
Мужчины
Женщины
Первое место
Дудин Николай — 48.63
Этина Екатерина — 55.84
Второе место
Чемагин Сергей — 50.37
Сафонова Екатерина — 57.48
Третье место
Клец Михаил — 50.52
Рожинская Мария— 57.48
© Фото : пресс-служба Бегового сообществаЛегкоатлетические соревнования "Скорость"
Результаты соревнований "Скорость" на дистанции 800 метров:
Место
Мужчины
Женщины
Первое место
Филимонов Максим — 1:54.15
Самуйлова Екатерина — 2:07.60
Второе место
Максимов Данил — 1:54.55
Зубарева Юлия — 2:10.14
Третье место
Поленин Иван — 1:54.73
Кочергина Александра — 2:12.06
© Фото : пресс-служба Бегового сообществаЛегкоатлетические соревнования "Скорость"
Результаты соревнований "Скорость" в обратной шведской эстафете:
Место
Команда
Первое место
KORENNOFF PRO — 3:20.76
Второе место
Школа бега Чемпион — 3:24.19
Третье место
КОРЕННОФФ PRO Бег — 3:26.34
© Фото : пресс-служба Бегового сообществаЛегкоатлетические соревнования "Скорость"
Победители и призеры в личном первенстве получили кубки, денежные призы и подарки от партнеров. В эстафете наградили три первые команды. Все участники соревнований получили памятные значки с символикой события. В детском забеге награждение прошло в двух старших возрастных категориях для трех первых мальчиков и девочек.
Днем ранее, 23 мая, в "Лужниках" состоялся финальный этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2025/26. Победителем этапа стала команда РУС "ГЦОЛИФК". Второе и третье места заняли команды МГУ им. М.В. Ломоносова и РУДН соответственно. По итогам всех этапов победителем шестого сезона Студенческого кубка Бегового сообщества стала команда РУС "ГЦОЛИФК". Второе место заняла команда МГУ им. М.В. Ломоносова, третье — команда РУДН.
© Фото : пресс-служба Бегового сообществаЛегкоатлетические соревнования "Скорость"
Следующий старт от команды Бегового сообщества — Красочный забег — состоится 7 июня. Участников ждут самые яркие в этом году 5 километров. Регистрация на забег продолжается.