В СК объяснили мотивы подростков, совершающих преступления по заданию Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Основным мотивом для несовершеннолетних крымчан и севастопольцев, совершающих преступления по заданию украинских кураторов, является стремление получить деньги, сказал руководитель ГСУ СК России по республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.
"Идеологической составляющей у подростков (совершающих преступления – ред) – как правило нет. У взрослых присутствуют разные взгляды на ситуацию. А у подростков – банально, "легкие деньги", - сказал на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым Терентьев.
Совершающие преступления подростки в Крыму и Севастополе - в основном юноши в возрасте 14-17 лет, из неполных малообеспеченных семей. Основные виды преступлений, которые они совершают – так называемое дропперство, порча и поджоги объектов инфраструктуры, в том числе на железной дороге, отметил он.
Более 70 сообщений о противоправных действиях подростков рассмотрено следователями Крыма за первые три месяца 2026 года, возбуждено 32 уголовных дела, сообщил ранее Владимир Терентьев.