Федотов увидел большие перемены в российском судействе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что система судейства в российском футболе кардинально поменялась.
- Работу главы департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича Федотов оценил на твердую четверку.
- Переходные матчи за право играть в РПЛ были доверены молодым арбитрам Никите Новикову и Андрею Прокопову, а главным арбитром на суперфинал Кубка России был назначен 28-летний Инал Танашев.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что система судейства в российском футболе кардинально поменялась, работу главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича можно оценить на твердую четверку.
В сентябре 2022 года Мажич вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС. Летом 2023 года специалист начал руководить департаментом судейства и инспектирования. В июле 2025 года РФС продлил контракт с Мажичем на один год. Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что ведутся переговоры о продлении контракта с Мажичем.
"Кардинально поменялась система. На 85% ее уже перевернули. Конечно, это благодаря поддержке РФС и доверию Мажичу, (Павлу) Каманцеву и всей команде. Не обращают внимания на негатив. Команде Мажича за сезон можно поставить твердую четверку. Курс взяли три года назад. Сначала полтора года разгребали "авгиевы конюшни" от предыдущих деятелей, а последние полтора года идет восстановление", - сказал Федотов.
Переходные матчи за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) были доверены 27-летнему Никите Новикову и 30-летнему Андрею Прокопову. Оба дебютировали в РПЛ в 2026 году. На суперфинал Кубка России между "Спартаком" и "Краснодаром" главным арбитром был назначен 28-летний Инал Танашев.
"Танашев и молодые арбитры показали, что департамент делает все правильно, и команды это воспринимают, что важно. Да, бывают моменты, когда кто-то ошибается, но и футболисты с пяти метров в пустые ворота иногда не попадают. Второй сезон всегда очень сложный в премьер-лиге. На тебя иначе смотрят, с тебя по-другому спрашивают. Вот эти моменты перебороть, перетерпеть - и молодые ребята в Европе будут топовыми", - добавил собеседник агентства.
Лукин продлил контракт с ЦСКА
Вчера, 17:27