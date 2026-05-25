Шуваев дал поручения правительству Белгородской области

БЕЛГОРОД, 25 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев обозначил приоритеты работы областного правительства на ближайшее время, в числе которых обеспечение безопасности во время школьных экзаменов, организация летнего отдыха детей, помощь семьям и ряд других, сообщила пресс-служба правительства региона.

В ходе еженедельного совещания в правительстве области Шуваев заслушал доклады заместителей о задачах и планах профильных министерств на ближайший период. В частности, речь шла о том, что 26 мая для всех выпускников пройдет праздник последнего звонка. Для большинства школ Белгородской области — 467 учреждений — мероприятия пройдут в традиционном очном формате, для 64 школ из приграничья — в онлайн-режиме, что связано с оперативной обстановкой.

"Очень важно, чтобы проведение ОГЭ и ЕГЭ в экзаменационных пунктах было организовано на достойном уровне, с обязательным соблюдением всех мер безопасности. Постараюсь заехать лично и проверить, как обстоят дела в наших образовательных учреждениях", — подчеркнул Шуваев.

С 1 июня в Белгородской области стартует летняя оздоровительная кампания. Начнут работать пять загородных лагерей, лагерь на базе центра "Воин", 409 пришкольных и 252 лагеря труда и отдыха. Кроме того, по решению правительства РФ из федерального бюджета выделено 1,2 миллиарда рублей на приобретение путевок для отдыха 16,5 тысячи детей за пределами региона. В настоящее время регион ожидает официального доведения средств.

В ходе совещания врио главы региона обратил внимание на обращения жителей, обеспокоенных временной приостановкой выдачи региональных наборов семьям с новорожденными. "О ситуации знаю, там возникли сложности с подрядчиком. Мы уже сформировали очередь на выдачу, поставил вопрос на контроль. Семья — это опора Белгородской земли, поэтому все наши усилия направлены на оперативное разрешение ситуации", — подчеркнул Шуваев.

По итогам инспекции обновленной после капитального ремонта первой городской поликлиники Белгорода врио губернатора области поручил проработать источники финансирования и выделить 16 миллионов рублей на решение вопросов с вентиляцией в помещениях. Еще 30 миллионов рублей дополнительно потребуется на переподключение электричества в детской областной клинической больнице. Кроме того, на данный момент не введена в эксплуатацию третья детская поликлиника.

"Пациенты и их родители не должны думать о недоработках в наших больницах — это недопустимо. Все должно работать в штатном режиме", — отметил Шуваев. В следующий понедельник врио главы региона намерен заслушать доклады членов правительства по всем незавершенным стройкам и ремонтам объектов в области. Запланированы выезды на места и точечный разбор ситуации с каждым ответственным руководителем.