Новый замминистра обороны России попал в базу "Миротворца"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новый заместитель министра обороны РФ Виталий Шулика внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные замминистра были опубликованы на сайте в понедельник. "Миротворец" обвиняет его в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
