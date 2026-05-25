22:44 25.05.2026
Шнайдер пробилась во второй круг "Ролан Гаррос"

  • Россиянка Диана Шнайдер обыграла мексиканку Ренату Сарасуа в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1.
  • Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла мексиканку Ренату Сарасуа в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу россиянки, которая является 23-й ракеткой мира и посеяна на турнире под 25-м номером. Сарасуа занимает 74-е место мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.
25 мая 2026 • начало в 21:10
Завершен
Диана Шнайдер
2 : 06:46:1
Рената Сарасуа
Во втором круге второго в сезоне турнира Большого шлема Шнайдер сыграет с победительницей матча между китаянкой Го Ханьюй и американкой Маккартни Кесслер.
