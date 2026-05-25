Учащиеся гимназии Горно-Алтайска отправили письма и подарки участникам СВО

БАРНАУЛ, 25 мая – РИА Новости. Учащиеся гимназии имени Плакаса Горно-Алтайска написали письма и приложили к ним душевные подарки для участников СВО, сообщили в "Народном фронте" по республике Алтай.
"Ученики республиканской гимназии имени Плакаса Горно-Алтайска знают, как поднять настроение нашим бойцам даже на передовой. Ребята собрали теплые весточки – детские письма с пожеланиями скорейшей Победы, к которым приложили небольшие, но очень душевные подарки - мумие, полезные травяные сборы и т.д. Каждая вещь здесь – как частица дома, которая так важна в окопах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Народный фронт" готовится к ближайшей командировке в зону СВО.
"Все, что с любовью подготовили школьники, мы обязательно передадим адресатам. А в ответ запишем для юных патриотов видеообращения, поздравления и слова благодарности от наших воинов. Ребята, вы – настоящая опора. Спасибо за ваши сердца!", - отмечается в сообщении.