Шелтон стартовал с победы на "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Американский теннисист Бен Шелтон обыграл испанца Даниэля Мериду в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:4 в пользу пятой ракетки мира, который посеян на турнире под соответствующим номером. Мерида располагается на 86-й позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 1 час 42 минуты.
Во втором круге второго в сезоне турнира Большого шлема Шелтон сыграет с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном. Результаты других матчей игрового дня:
Уго Умбер (Франция, 32-й номер посева) - Адриан Маннарино (Франция) - 6:3, 6:4, 6:3;
Флавио Коболли (Италия, 10) - Андреа Пеллегрино (Италия) - 6:4, 7:6 (7:4), 6:3.