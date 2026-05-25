Шелтон стартовал с победы на "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Теннис
 
21:35 25.05.2026
Шелтон стартовал с победы на "Ролан Гаррос"

Шелтон обыграл Мериду в первом круге "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский теннисист Бен Шелтон обыграл Даниэля Мериду в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:4 в пользу Шелтона.
  • Во втором круге турнира Большого шлема Шелтон сыграет с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Американский теннисист Бен Шелтон обыграл испанца Даниэля Мериду в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:4 в пользу пятой ракетки мира, который посеян на турнире под соответствующим номером. Мерида располагается на 86-й позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 1 час 42 минуты.
Во втором круге второго в сезоне турнира Большого шлема Шелтон сыграет с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном. Результаты других матчей игрового дня:
Уго Умбер (Франция, 32-й номер посева) - Адриан Маннарино (Франция) - 6:3, 6:4, 6:3;
Ринки Хиджиката (Австралия) - Томми Пол (США, 24) - 6:4, 3:6, 5:7, 4:6;
Флавио Коболли (Италия, 10) - Андреа Пеллегрино (Италия) - 6:4, 7:6 (7:4), 6:3.
ТеннисСпортРолан ГарросБен ШелтонУго УмберАдриан Маннарино
 
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
