16:28 25.05.2026
Shaman опубликовал видео с тайной папкой в руках у посольства США

Shaman показал видео у посольства США в Москве и заявил, что прольет свет правды

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Shaman опубликовал видео, снятое у здания посольства США в Москве, с тайной папкой в руках.
  • Shaman заявил, что «очень скоро прольет свет правды», используя информацию из папки со списком фамилий.
  • У посольства США в Москве прошел концерт-митинг Shaman против незаконной блокировки российских пользователей YouTube.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) опубликовал видео, снятое у здания посольства США в Москве, с тайной папкой в руках и заявил, что "скоро прольет свет правды".
"Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия. Это Shaman. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий, и очень скоро я пролью свет правды", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Концерт-митинг артиста Shaman против незаконной блокировки российских пользователей YouTube прошел у посольства США в центре Москвы 19 июля 2024 года. Российский флаг проецировался на здание американской дипмиссии, звучали песни российских артистов. Shaman презентовал новую песню "Душа нараспашку", а также исполнил хит "Я русский".
