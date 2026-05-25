Shaman опубликовал видео с тайной папкой в руках у посольства США

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) опубликовал видео, снятое у здания посольства США в Москве, с тайной папкой в руках и заявил, что "скоро прольет свет правды".
"Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия. Это Shaman. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий, и очень скоро я пролью свет правды", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Концерт-митинг артиста Shaman против незаконной блокировки российских пользователей YouTube прошел у посольства США в центре Москвы 19 июля 2024 года. Российский флаг проецировался на здание американской дипмиссии, звучали песни российских артистов. Shaman презентовал новую песню "Душа нараспашку", а также исполнил хит "Я русский".
