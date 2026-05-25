Норвегия впервые за 14 лет вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сборная Норвегии обыграла команду Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Встреча группы В прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) в пользу норвежцев, у которых отличились Хавард Острем Сальстен (3-я минута), Микаэль Брандсегг-Нюгор (7; 55) и Мартин Роннильд (49). В составе семикратных чемпионов мира шайбу забросил Ярослав Хмеларж (16).