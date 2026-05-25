Норвегия впервые за 14 лет вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Норвегии по хоккею впервые с 2012 года вышла в плей-офф ЧМ.
- Норвежцы обыграли чехов в матче группового этапа со счетом 4:1.
- Сборная Норвегии набрала 13 очков и за матч до конца группового этапа занимает второе место.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сборная Норвегии обыграла команду Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы В прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) в пользу норвежцев, у которых отличились Хавард Острем Сальстен (3-я минута), Микаэль Брандсегг-Нюгор (7; 55) и Мартин Роннильд (49). В составе семикратных чемпионов мира шайбу забросил Ярослав Хмеларж (16).
Эта победа стала второй для норвежской команды над сборной Чехии, впервые они обыграли соперников в 2010 году. До этого норвежцы никогда не забрасывали четыре шайбы в ворота чехов.
Сборная Норвегии набрала 13 очков, опередив чехов в таблице и за матч до конца группового этапа занимает второе место. Команда вышла в плей-офф впервые с 2012 года. Чехи, на счету которых также 13 очков, идут третьими и также гарантировали себе место в четвертьфинале.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.