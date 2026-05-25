Сбербанк обновил сервис для защиты клиентов от мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сбербанк обновил сервис "Определитель номера" для защиты клиентов от мошенников.
- В обновленном сервисе теперь доступна история звонков, где можно выбрать и отправить в черный список нежелательные номера.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбербанк обновил сервис "Определитель номера" для защиты клиентов от мошенников, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка накануне Петербургского международного экономического форума.
"Каждому пользователю "Сбербанк Онлайн" (версия приложения от 17.5 на устройстве Android) стало проще защитить себя и других людей от звонков мошенников. Поможет в этом бесплатный обновленный сервис "Определитель номера" в мобильном приложении банка", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на главной странице "Определителя номера" теперь доступна история звонков – там можно выбрать и отправить в черный список нежелательные номера.
Если это действительно мошенник, его телефон будет автоматически заблокирован или помечен соответствующим баннером при входящем звонке у других пользователей, уточняется в сообщении.
"То есть один человек может спасти миллионы других людей. Чтобы избежать ошибок, "Сбер" такую "разметку" многоэтапно проверяет, включая анализ с помощью искусственного интеллекта", – добавили в пресс-службе.
За прошлый год "Определитель номера" проверил миллиард звонков россиянам, а за неполные пять месяцев 2026 года – уже порядка 800 миллионов звонков, приводятся в сообщении слова зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.
Сервис "Определитель номера" – часть антифрод-системы "Сбера", с тесной интеграцией по обмену номеров мошенников между крупнейшими банками, операторами связи, маркетплейсами, регуляторами и правоохранительными органами.
