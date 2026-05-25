Глава РСПП Шохин ждет ослабления санкций на Россию уже в этом году

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Западные страны начнут постепенно смягчать ограничения в отношении России по мере улучшения геополитической ситуации, и первые ослабления санкций можно ожидать уже в этом году, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Мы исходим из того, что многие санкции и ограничения, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться. Важно закончить не только нынешнюю фазу конфликта, важно не допустить, чтобы он через несколько лет разгорелся снова", - сказал Шохин

При этом важно важно не допустить перманентного состояния напряженности, подчеркнул он. "Поэтому сейчас, как и 50 с лишним лет назад, нужен аналог Хельсинских соглашений по признанию новых границ, потому что те границы, которые тогда были зафиксированы, их уже нет в Восточной Европе , нет и Советского Союза", - пояснил глава РСПП

"Но тем не менее мы верим в снятие геополитических ограничений, постепенное восстановление нормальных торговых отношений, восстановление роли международных правил игры, которые сейчас никто не соблюдает. Ведь не только санкции, но и торговые войны, на протяжении последних лет подрывали мировую торговлю и технологическое сотрудничество", - добавил Шохин.

Кроме того, по его словам, на повестке остается вопрос ушедших из России компаний.