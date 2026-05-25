Глава РСПП Шохин ждет ослабления санкций на Россию уже в этом году
03:57 25.05.2026
Глава РСПП Шохин ждет ослабления санкций на Россию уже в этом году

Шохин: Запад начнет постепенно смягчать санкции против России уже в этом году

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РСПП Александр Шохин ожидает ослабления санкций против России в текущем году.
  • По мнению Шохина, многие санкции, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться по мере улучшения геополитической ситуации.
  • Александр Шохин подчеркнул важность завершения конфликта и необходимость предотвращения его повторного обострения в будущем.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Западные страны начнут постепенно смягчать ограничения в отношении России по мере улучшения геополитической ситуации, и первые ослабления санкций можно ожидать уже в этом году, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
"Мы исходим из того, что многие санкции и ограничения, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться. Важно закончить не только нынешнюю фазу конфликта, важно не допустить, чтобы он через несколько лет разгорелся снова", - сказал Шохин.
При этом важно важно не допустить перманентного состояния напряженности, подчеркнул он. "Поэтому сейчас, как и 50 с лишним лет назад, нужен аналог Хельсинских соглашений по признанию новых границ, потому что те границы, которые тогда были зафиксированы, их уже нет в Восточной Европе, нет и Советского Союза", - пояснил глава РСПП.
"Но тем не менее мы верим в снятие геополитических ограничений, постепенное восстановление нормальных торговых отношений, восстановление роли международных правил игры, которые сейчас никто не соблюдает. Ведь не только санкции, но и торговые войны, на протяжении последних лет подрывали мировую торговлю и технологическое сотрудничество", - добавил Шохин.
Кроме того, по его словам, на повестке остается вопрос ушедших из России компаний.
"Так что, безусловно, надеемся на то, что в этом году многие ограничения будут постепенно сниматься", - заключил глава РСПП.
