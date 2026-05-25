"Сан-Антонио" сравнял счет в серии с "Оклахомой"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Сан-Антонио Сперс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счетом 103:82.
- «Сан-Антонио» сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Сан-Антонио Сперс" на своем паркете обыграл команду "Оклахома-Сити Тандер" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Сан-Антонио и завершилась победой хозяев со счетом 103:82 (28:19, 22:19, 28:22, 25:22). В составе "Оклахомы" самым результативным игроком стал MVP "регулярки" Шей Гилджес-Александер (19). У "Сан-Антонио" больше всех очков набрал Виктор Вембаньяма (33), а дабл-дабл оформил Де'Аарон Фокс (12 очков + 10 подборов).
"Сан-Антонио" сравнял счет в серии до четырех побед - 2-2. Пятый матч пройдет в ночь на среду по московскому времени на площадке действующих чемпионов НБА.