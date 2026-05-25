Рейтинг@Mail.ru
"Сан-Антонио" сравнял счет в серии с "Оклахомой" - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:09 25.05.2026
"Сан-Антонио" сравнял счет в серии с "Оклахомой"

"Сан-Антонио" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НБА с "Оклахомой"

© AP Photo / Charlie NeibergallБаскетбольный мяч НБА
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Charlie Neibergall
Баскетбольный мяч НБА. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Сан-Антонио Сперс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счетом 103:82.
  • «Сан-Антонио» сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Сан-Антонио Сперс" на своем паркете обыграл команду "Оклахома-Сити Тандер" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Сан-Антонио и завершилась победой хозяев со счетом 103:82 (28:19, 22:19, 28:22, 25:22). В составе "Оклахомы" самым результативным игроком стал MVP "регулярки" Шей Гилджес-Александер (19). У "Сан-Антонио" больше всех очков набрал Виктор Вембаньяма (33), а дабл-дабл оформил Де'Аарон Фокс (12 очков + 10 подборов).
"Сан-Антонио" сравнял счет в серии до четырех побед - 2-2. Пятый матч пройдет в ночь на среду по московскому времени на площадке действующих чемпионов НБА.
Виктор Вембаньяма - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
"Сан-Антонио" обыграл "Миннесоту" и вышел в полуфинал плей-офф НБА
16 мая, 07:45
 
БаскетболСпортСан-АнтониоДе'Аарон ФоксСан-Антонио СпёрсНБАОклахома-Сити Тандер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала