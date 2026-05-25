СК назвал две основные версии жесткой посадки самолета в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Основные версии жесткой посадки легкомоторного борта в Красноярском крае - техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"Следствие рассматривает две основные версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна", - говорится в сообщении.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в понедельник около 15.00 местного времени (11.00 мск) в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края. Воздушное судно эксплуатируется ООО "Аэропром". Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.