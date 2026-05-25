15:12 25.05.2026
СК назвал две основные версии жесткой посадки самолета в Красноярском крае

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Легкомоторный самолет "Аэропракт-22" совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК рассматривает две основные версии жесткой посадки легкомоторного борта в Красноярском крае.
  • Версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.
  • Инцидент произошел в районе поселка Осиновый Мыс Богучанского района Красноярского края около 15:00 местного времени.
КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Основные версии жесткой посадки легкомоторного борта в Красноярском крае - техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"Следствие рассматривает две основные версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна", - говорится в сообщении.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в понедельник около 15.00 местного времени (11.00 мск) в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края. Воздушное судно эксплуатируется ООО "Аэропром". Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияБогучанский районСледственный комитет России (СК РФ)Западно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
