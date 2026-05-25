Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде в детском центре произошла вспышка сальмонеллеза - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 25.05.2026
В Калининграде в детском центре произошла вспышка сальмонеллеза

В Калининграде в центре "Сказка Лэнд" зафиксировали вспышку сальмонеллеза

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВрач со шприцом
Врач со шприцом - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Врач со шприцом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В детском центре "Сказка Лэнд" в Калининграде зафиксировали вспышку сальмонеллеза.
  • В эпидемический процесс вовлечено 16 человек, в том числе 11 детей и пять сотрудников центра.
  • Центр временно закрыт, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
КАЛИНИНГРАД, 25 мая - РИА Новости. Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в центре по уходу и присмотру за детьми "Сказка Лэнд" в Калининграде, в эпидемический процесс вовлечено 11 детей и пять сотрудников, учреждение временно закрыто, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"Управлением проведено санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мер по локализации и ликвидации очага сальмонеллеза в центре по присмотру и уходу за детьми "Сказка Лэнд"... В эпидемический процесс вовлечено 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от двух до пяти лет и пять сотрудников центра", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Россиян предупредили о риске заражения сальмонеллезом
Вчера, 10:46
Ведомство ввело временный запрет на работу центра. По данным управления, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, в числе которых нарушение поточности процессов, использование продуктов без маркировки и товаросопроводительной документов, допуск к работе людей без результатов медосмотра, санитарно-гигиенической подготовки и аттестации.
"Нарушения санитарного законодательства подтверждены результатами лабораторных исследований: Salmonella выделена у сотрудников, осуществляющих приготовление пищи, с объектов окружающей среды (ветошь для мытья посуды), а также выделены бактерии группы кишечной палочки (с тележки для раздачи готовых блюд, хлебницы, стеллажа для посуды, столовой посуды, с емкости для хранения столовых приборов, сушки для посуды)", - добавили в пресс-службе.
Возбуждено дело об административном правонарушении, отметили в Роспотребнадзоре. Материалы подготовлены для передачи на рассмотрение в Ленинградский районный суд города Калининграда. Одновременно о ситуации проинформирована прокуратура Калининградской области.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Калининграде девять школьников отравились в кафе
19 октября 2025, 10:39
 
КалининградКалининградская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала