Россиян предупредили о риске заражения сальмонеллезом
10:46 25.05.2026
Россиян предупредили о риске заражения сальмонеллезом

Врач Шеина: риск заражения сальмонеллезом возрастает в теплое время года

Куриные яйца. Архивное фото
Куриные яйца. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Наталья Шеина предупредила о риске заражения сальмонеллезом в теплое время года.
  • Источником заражения могут быть куриные и утиные яйца, различные виды мяса, рыбы, молочные и другие пищевые продукты.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Вспышки сальмонеллеза могут возникать в теплый период года из-за отдыха детей и отпусков граждан, сообщила РИА Новости профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьева Пироговского Университета Минздрава России Наталья Шеина.
"Риск сальмонеллеза особенно актуален в теплое время года, когда начинают функционировать детские лагеря, выезды в дома отдыха и массовое питание. В таких условиях могут возникать вспышки инфекции", - сказала Шеина.
Эксперт уточнила, что источником заражения могут быть куриные и утиные яйца, различные виды мяса, рыбы, молочные и другие пищевые продукты.
Заболевание, по ее словам, чаще всего поражает желудочно-кишечный тракт и может протекать с разной степенью выраженности, вплоть до тяжелых состояний. У человека появляется общее недомогание: слабость, тошнота, головокружение, разбитость, высокая температура тела. Затем присоединяются симптомы поражения желудочно-кишечного тракта: схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота и диарея.
"Профилактика начинается с простых правил: внимательно проверять срок годности яиц, хранить их в холодильнике, не держать на дверце, не использовать яйца с трещинами, мыть их непосредственно перед приготовлением, соблюдать чистоту рабочих поверхностей и обеспечивать достаточную термическую обработку", - подчеркнула она.
