Россиян предупредили о риске заражения сальмонеллезом

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Вспышки сальмонеллеза могут возникать в теплый период года из-за отдыха детей и отпусков граждан, сообщила РИА Новости профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьева Пироговского Университета Минздрава России Наталья Шеина.

"Риск сальмонеллеза особенно актуален в теплое время года, когда начинают функционировать детские лагеря, выезды в дома отдыха и массовое питание. В таких условиях могут возникать вспышки инфекции", - сказала Шеина.

Эксперт уточнила, что источником заражения могут быть куриные и утиные яйца, различные виды мяса, рыбы, молочные и другие пищевые продукты.

Заболевание, по ее словам, чаще всего поражает желудочно-кишечный тракт и может протекать с разной степенью выраженности, вплоть до тяжелых состояний. У человека появляется общее недомогание: слабость, тошнота, головокружение, разбитость, высокая температура тела. Затем присоединяются симптомы поражения желудочно-кишечного тракта: схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота и диарея.