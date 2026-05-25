Виктор Садовничий: сотрудничество России и Китая выходит на новый уровень

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам образования в России и Китае. О роли университетов в укреплении российско-китайского партнерства, совместных образовательных проектах и взаимодействии молодежи двух стран рассказал в интервью РИА Новости ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Россия и Китай последовательно укрепляют сотрудничество в науке и образовании. Почему это направление можно считать стратегически важным в двусторонних отношениях, и в чем ведущая роль Московского университета в рамках такой кооперации?

– Партнерство между нашими странами носит действительно стратегический характер во многих сферах. Образование и наука – не исключение. Исторически Московский университет играет лидирующую роль в этой сфере. Уже в середине ХХ века в стенах МГУ учились сотни китайских студентов, именно здесь в 1957 году Мао Цзэдун выступил перед китайскими студентами. В стенах Московского университета бывали и другие видные политические деятели и ученые Китайской Народной Республики.

Объявленные президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином перекрестные Годы образования России и Китая – это еще одна возможность для нас укрепить сотрудничество, вывести его на новый уровень, перейти к еще более масштабным проектам. Первым крупным мероприятием в рамках перекрестных годов стала Первая российско-китайская конференция по фундаментальным наукам, которая прошла в конце января 2026 года в городе Санье под эгидой Российско-китайского института фундаментальных исследований, учрежденного в прошлом году Московским университетом и Пекинским университетом . В конференции приняли участие десятки академиков, сотни выдающихся ученых из России и Китая. Это важно для нас. Перед МГУ как флагманом российского образования стоит задача формировать новые принципы и модели международного научного и образовательного сотрудничества, внедрять их в практику, делиться этим опытом.

В программу основных мероприятий по проведению Годов российско-китайского сотрудничества в области образования в 2026-2027 годах включены торжественные мероприятия, посвященные десятилетию основания совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в городе Шэньчжэне и мероприятие нашего фестиваля науки – открытая неделя Nauka 0+. Вижу в этом хороший знак признания вклада ведущего университета России в развитие научно-образовательного диалога с Китаем. У нас есть потенциал для этого. МГУ – старейшее учебное заведение России, в прошлом году мы отметили 270-летие. В Московском университете вековые традиции сочетаются с передовыми достижениями, а прикладные технологии – с фундаментальной школой, которая признана и востребована во всем мире.

– Вы уже упомянули, что в этом году совместный российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне отмечает свой юбилей. Какие главные достижения этого проекта?

– Создание Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне – флагманского проекта сотрудничества России и Китая в науке и образовании – было инициировано в 2014 году. Совместный проект МГУ и Пекинского политехнического университета получил лицензию в 2016 году, а торжественное открытие учебного процесса состоялось в сентябре 2017 года. Проект основного здания университета в Шэньчжэне разработан и реализован по мотивам главного здания МГУ на Воробьевых горах в Москве . Китайская сторона частично повторила величественный стиль сталинского ампира, таким образом архитектурный символ науки и образования России был воспроизведен в Китае. И наша основная задача на данный момент – сделать так, чтобы эта параллель была бы не только в форме, но и в содержании. В этом году МГУ-ППИ отмечает свой десятый юбилей. За десять лет, за сравнительно маленький срок для университета, нам практически удалось войти в сотню ведущих университетов Китая. Сейчас в МГУ-ППИ реализуется свыше 60 основных образовательных программ, по которым обучаются около 5 000 студентов из России, Китая и других стран. И это не только количество, но и качество, основанное на фундаментальной и междисциплинарной подготовке в МГУ. Миссия университета – подготовка в Китае на базе лучших российских образовательных программ молодых специалистов, необходимых для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В совместном университете работают ведущие ученые, включая 14 членов Российской академии наук . Университет является крупнейшим центром русистики в Китае и площадкой для масштабных научных фестивалей Наука 0+, привлекающих до 400 тысяч участников ежегодно.

Такой симбиоз образовательной, научной и культурной деятельности служит примером для образовательных учреждений по всему миру. В каком-то смысле МГУ-ППИ – это большой и открытый всему миру исследовательский проект, призванный определить образ университетов завтрашнего дня, не только наметить контуры будущего, но и проектировать на их основе наше общее настоящее.

– Помимо обменов студентами, академической мобильности, двусторонняя научно-образовательная повестка включает совместные исследования в приоритетных для обоих государств областях. Какие конкретные научные направления, по вашему мнению, наиболее перспективны для долгосрочного сотрудничества между российскими и китайскими вузами?

– Я уже говорил о Российско-китайском институте фундаментальных исследований. Он включает пять тематических центров: математический, физический, химический, наук о земле и наук о жизни. Деятельность центров сосредоточена на совместных научных проектах и подготовке кадров высшей квалификации. В МГУ-ППИ работают десятки научных центров и лабораторий, один из мощнейших суперкомпьютеров. Создана инфраструктура для научного и технологического развития.

Совместно с Сямэньским университетом был открыт центр цифровой экономики, который занимается поддержкой инновационного предпринимательства и трансфером технологий, помогает российским технологическим компаниям выйти на китайский рынок. С 2000 года успешно работает Российско-Китайский математический центр, созданный МГУ совместно с Пекинским госуниверситетом. Сегодня в рамках центра на постоянной основе проходят коллоквиумы, научные семинары. За эти годы было организовано более 200 заседаний, на которых выступили более 350 российских и китайских математиков. Реализуются программы обменов для преподавателей и летние школы для студентов и аспирантов. Это конкретные примеры проектов, которые реализуются Московским университетом с нашими китайскими партнерами. Международное научное сотрудничество – это комплексная задача, в ней нельзя выделить конкретную область знания. Нужен системный подход, разнообразие форматов сотрудничества: от фундаментальной науки до технологического трансфера. Только такой подход позволяет добиться реальных результатов, причем не только на благо одной только страны, но и всего человечества.

– Может ли сотрудничество России и Китая стать основой для новой евразийской системы науки и высшего образования в условиях геополитической нестабильности и усиливающегося разделения мировой академической среды, и какую функцию здесь должны выполнять университеты?

– Конкуренция идей и научных школ существовала всегда, все мы хорошо знаем крылатое выражение "Платон мне друг, но истина дороже", которое приписывается Аристотелю. Сложившаяся глобальная политическая ситуация с одной стороны только усиливает эту тенденцию, а с другой стороны мы видим, как наши коллеги из разных стран, в том числе и западных, продолжают приезжать к нам для обмена опытом и развития компетенций. Россия и Китай – две ведущие научные державы мирового уровня, мы обладаем такими знаниями и технологиями, которые доступны немногим ведущим государствам.

Нам необходимо вовлекать в наше сотрудничество не только страны евразийского пространства, но выходить дальше, обращаться к странам БРИКС и всего Глобального Юга. Следует понимать, какие вызовы стоят перед мировым сообществом, какие знания и технологии востребованы в самых разных уголках нашей планеты.

Важным механизмом такого взаимодействия являются форумы ректоров России и Китая. Первый такой форум был проведен МГУ и Пекинским университетом 20 лет назад, в 2006 году. Сейчас функционирует 14 российско-китайских профильных ассоциаций, каждая из которых имеет свою широкую повестку. Это и есть формирование платформы взаимодействия академического сообщества между нашими странами.

Важную роль может сыграть и основанный в МГУ 20 лет назад фестиваль Наука 0+. Сегодня это большой просветительский проект, успешно реализуемый не только в России, но и в Китае, еще десятке стран. Его основная задача – открыть науку для молодых, заинтересовать ее перспективами и возможностями тех, кто идет за нами. Роль университета, его миссия должна быть обращена к обществу, нацелена на решение его проблем и задач развития. Здесь партнерство России и Китая может сыграть якорную, системообразующую роль для всего мира, способствовать его устойчивости и процветанию.

– Какие шаги предпринимает Московский университет, чтобы наладить взаимодействие между молодыми людьми России и Китая?

– В Московском университете учатся свыше восьми тысяч студентов из Китая, МГУ поддерживает связи с более чем ста университетами и научными институтами в Китае. Как видите партнерская сеть действительно очень широкая. Ежегодно десятки и сотни студентов с каждой стороны участвуют в эквивалентных программах мобильности. У нас налажено сотрудничество с Государственным советом по стипендиям Китая благодаря чему студенты МГУ имеют возможность получать стипендии для прохождения включенного обучения в ведущих университетах КНР. Растет число китайских студентов, обучающихся в МГУ по программам академической мобильности на платной основе; их количество показывает стабильный рост, превышая сто пятьдесят человек в год, прежде всего из Северо-восточного педагогического университета и Пекинского университета иностранных языков.

Важнейшим механизмом являются полноценные совместные образовательные программы, которые МГУ в течение нескольких лет реализует со многими университетами Китая, такими как Цзянсийский университет экономики и финансов, Наньчанский университет, Хэйлунцзянский университет. В этом году у нас появятся и новые партнеры – Уханьский университет и Сианьский университет электронных наук и технологий.

В будущем году отметит свое 20-летие работающий в Московском университете Институт Конфуция. Сегодня он функционирует как профильный научно-образовательный центр. Программы изучения языка и культуры Китая интегрированы в учебные планы Института стран Азии и Африки , факультетов глобальных процессов, мировой политики, политологии и Высшей школы перевода.