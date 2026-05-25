Российские саблистки победили в командных соревнованиях на этапе Кубка мира

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские саблистки заняли первое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме (Перу).
В состав команды России вошли Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Ольга Никитина. В финале они одолели французскую команду со счетом 45:43. Третье место заняла команда Венгрии.
Россияне могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях. Российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.
