08:11 25.05.2026 (обновлено: 08:16 25.05.2026)
Российские саблистки победили в командных соревнованиях на этапе Кубка мира

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские саблистки заняли первое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме.
  • В финале российские саблистки одолели французскую команду со счетом 45:43.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские саблистки заняли первое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме (Перу).
В состав команды России вошли Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Ольга Никитина. В финале они одолели французскую команду со счетом 45:43. Третье место заняла команда Венгрии.
Россияне могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях. Российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.
СпортЛима (город)ПеруРоссияАлександр Михайлов (генерал-майор)Ольга НикитинаМеждународная федерация фехтования (FIE)Кубок мира по фехтованию
 
