Москвичка Рыбакина вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Представляющая Казахстан Елена Рыбакина одержала победу в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В стартовой игре Рыбакина (2-й номер посева) обыграла словенку Веронику Эрьявец со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.
В следующем раунде Рыбакина сыграет с украинкой Юлией Стародубцевой.
Результаты других матчей:
- Элизе Мертенс (Бельгия, 23) - Татьяна Мария (Германия) - 7:5, 6:0;
- Кристина Букша (Испания, 31) - Сюзан Бандекки (Швейцария) - 4:6, 6:2, 4:6.