В Нижнем Новгороде рассказали о нехватке сотрудников транспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нижнему Новгороду не хватает 250 сотрудников общественного транспорта для обеспечения регулярных рейсов и стабильного расписания, сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин.
- По его словам, ведется работа над улучшением социального обеспечения, ДМС и бонусов для привлечения новых сотрудников.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Нижнему Новгороду не хватает еще 250 сотрудников общественного транспорта, чтобы обеспечить регулярные рейсы и стабильное расписание, сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин.
"Нужно еще 250 человек, чтобы в полной мере выполнять всю работу — чтобы транспорт ездил с утра до вечера с понятными интервалами и расписанием", - сказал Рябинин NewsNN.
Замминистра отметил, что для привлечения новых сотрудников ведется большая работа над социальным обеспечением, ДМС, и различными бонусами. Также, по его словам, единоразовая выплата в 150 тысяч рублей в начале работы привлекает работников из частного сектора.
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России
30 апреля, 03:42