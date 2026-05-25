В Нижнем Новгороде рассказали о нехватке сотрудников транспорта

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Нижнему Новгороду не хватает еще 250 сотрудников общественного транспорта, чтобы обеспечить регулярные рейсы и стабильное расписание, сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин.

Замминистра отметил, что для привлечения новых сотрудников ведется большая работа над социальным обеспечением, ДМС, и различными бонусами. Также, по его словам, единоразовая выплата в 150 тысяч рублей в начале работы привлекает работников из частного сектора.