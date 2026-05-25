"Это часть сценария". Грозное послание России встревожило Запад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянская Il Messaggero пишет, что российская ракета «Орешник» стала инструментом политического давления на Запад.
- Для многих европейских правительств «Орешник» представляет собой предупреждение, обращенное непосредственно к Западу.
- Нанесенный накануне удар демонстрирует, что ракета стала частью сценария нынешнего конфликта и используется как прямой сигнал Западу.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российская ракета "Орешник" стала инструментом политического давления на Запад, пишет итальянская Il Messaggero.
"Каждый раз, когда эта ракета используется, ее послание выходит далеко за пределы конфликта на Украине. <…> Для многих европейских правительств "Орешник" также представляет собой инструмент политического давления, своего рода предупреждение, обращенное непосредственно к Западу", — сообщается в материале.
По мнению автора, нанесенный накануне удар демонстрирует, что ракета перестала быть обычным прототипом или возможным средством сдерживания, а стала частью сценария нынешнего конфликта и используется как прямой сигнал Западу.
В ночь с субботы на воскресенье российская армия нанесла удар по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>