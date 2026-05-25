16:02 25.05.2026
Герои России стали эталоном для молодых людей, заявил Гуров

Григорий Гуров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров заявил, что герои России стали эталоном для молодых людей.
  • В Москве состоялась презентация федеральной платформы творческих работ «Во имя героев».
  • Платформа «Во имя героев» — это цифровая площадка, где молодежь сможет рассказывать о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции, врачах, учителях и других выдающихся людях.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Герои России стали эталоном, который нужно показывать и продвигать молодым людям, заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
В понедельник в Москве на площадке Национального центра "Россия" состоялась торжественная презентация федеральной платформы творческих работ "Во имя героев".
"Действительно, герои - ребята, мужчины, женщины, девушки - те люди, которые сейчас спасают нашу страну, они являются большими важными маяками для молодых людей, потому что любой молодой человек, когда растет, он должен видеть "каким я могу быть, а как действовать, а что делать, а как говорить". И вот этот вот эталон, его важно и нужно показывать, рассказывать и почитать, и эти образы продвигать для всех молодых людей", - сказал Нуров в ходе церемонии.
Федеральная платформа "Во имя героев" — это цифровая площадка, в рамках которой молодежь сможет в формате вертикальных видео рассказывать о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции, врачах, учителях, исторических личностях и представителях любых других профессий. Организаторами выступают МГИМО и Росмолодежь.
ОбществоРоссияМоскваГригорий ГуровМГИМОФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
