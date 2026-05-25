Герои России стали эталоном для молодых людей, заявил Гуров

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Герои России стали эталоном, который нужно показывать и продвигать молодым людям, заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
В понедельник в Москве на площадке Национального центра "Россия" состоялась торжественная презентация федеральной платформы творческих работ "Во имя героев".
"Действительно, герои - ребята, мужчины, женщины, девушки - те люди, которые сейчас спасают нашу страну, они являются большими важными маяками для молодых людей, потому что любой молодой человек, когда растет, он должен видеть "каким я могу быть, а как действовать, а что делать, а как говорить". И вот этот вот эталон, его важно и нужно показывать, рассказывать и почитать, и эти образы продвигать для всех молодых людей", - сказал Нуров в ходе церемонии.
Федеральная платформа "Во имя героев" — это цифровая площадка, в рамках которой молодежь сможет в формате вертикальных видео рассказывать о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции, врачах, учителях, исторических личностях и представителях любых других профессий. Организаторами выступают МГИМО и Росмолодежь.