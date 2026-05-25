России бросили вызов, отменяя прошлое, заявила Захарова

15:43 25.05.2026 (обновлено: 16:03 25.05.2026)
Захарова: России бросили вызов за будущее, отменяя прошлое

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. России бросили вызов, "отменяя" прошлое, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Тот вызов, который брошен нам, он не только про день сегодняшний и он не только про день вчерашний. Он, самое главное, про день грядущий, про будущее. А ведь вспомните, что говорил Ломоносов: "Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего". С нами решили повоевать за будущее, отменяя прошлое", - сказала она на презентации федеральной площадки творческих работ "Во имя героев" в НЦ "Россия".
Как отметила официальный представитель МИД РФ, борьба за историческую память - один из важнейших фронтов современности, при этом отстаивать память и историческую правду может каждый, подчеркнула она.
Посол РФ в Австрии Андрей Грозов ранее заявил РИА Новости, что российская сторона фиксирует "тревожную тенденцию" к росту реваншистских настроений в ряде государств. По словам посла, попытки уравнивания освободителей и агрессоров, героизация коллаборационистов и пособников нацизма, а также замалчивание преступлений нацистского режима свидетельствуют о системной работе по переписыванию истории.
