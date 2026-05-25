В России более 150 тысяч семей воспользовались дальневосточной ипотекой

Чекунков: более 150 тысяч семей воспользовались дальневосточной ипотекой

Строительство домов в Амурской области. Архивное фото
  • Более 150 тысяч семей на Дальнем Востоке воспользовались программой «Дальневосточная ипотека».
  • Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил важность программы для жителей Дальнего Востока.
  • Программа «Дальневосточная ипотека» позволяет приобрести жилье на Дальнем Востоке по льготной ставке 2% годовых.
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Более 150 тысяч семей на Дальнем Востоке воспользовались программой "Дальневосточная ипотека" с момента ее запуска, сообщил на отчетно-программном форуме "Единой России" во Владивостоке глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Уже более 150 тысяч семей воспользовались, смогли обновить свои квартиры, купить новое жилье по этой, наверное, самой главной программе для жителей Дальнего Востока", - сказал Чекунков журналистам.
Он отметил, что до 2030 года нужно выполнить все намеченные планы и реализовать мастер-планы развития городов Дальневосточного федерального округа.
Программа "Дальневосточная ипотека" позволяет приобрести жилье на Дальнем Востоке по льготной ставке 2% годовых. Ее действие распространяется на часть категорий граждан.
