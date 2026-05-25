Когда эмоции зашкаливают, эмоции не нужны.

После удара ВСУ по колледжу в ЛНР, который готовит воспитателей детсадов и учителей начальных классов, когда в результате ночного налета погиб 21 подросток в возрасте от 13 до 18 лет, уполномоченный по правам человека Лантратова сообщила, что обратится в ООН и ОБСЕ. В МИД России заявили, что удар ВСУ по Старобельску — это целенаправленная атака против мирного населения в духе германских нацистов. Представитель России в ООН Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН охарактеризовал атаку ВСУ на колледж в Старобельске как преднамеренный удар по гражданскому объекту, а пресс-секретарь президента России Песков назвал ее чудовищным преступлением и подчеркнул, что киевский режим, ответственный за удар, должен понести наказание.

Все это верно, своевременно и правильно, и ни одного слова из этих заявлений не выкинешь.

При том что информационно-дипломатическая работа должна вестись, наши враги не только имеют даже к самым жестким заявлениям устойчивый иммунитет — они при этом испытывают самый настоящий экстаз.

Например, на заседании Совбеза ООН, где наша сторона продемонстрировала фотографии с места расправы над детьми и подчеркнула, что ВСУ били прицельно в одно и то же место, наводя дроны тремя волнами, постпред Латвии, еле скрывая довольную улыбку, заявила, что это мы все придумали и вообще "Россия оперирует только своими собственными заявлениями, которые не подкрепляются подтверждением и которые не могут также подтвердить независимые СМИ". А глава МИД Польши Сикорский добавил, что "Россия всегда лжет".

Ни один из европейских членов СБ ООН не сказал ни слова о погибших в Старобельске детях. На вопрос Небензи к европейцам, не стыдно ли им, представитель Дании ответил прямо: нет, не стыдно.

На предложение МИД России к представителям СМИ посетить место атаки британский ресурс BBC ответил отказом, а американская телекомпания CNN резко ушла в отпуск. Японским СМИ освещать трагедию прямо запретило правительство.

В британском издании The Times вместо соболезнований вышла статья под названием "Подсчет черепов — это переломный момент для солдат Киева", а генсек НАТО Рютте призвал союзников наращивать объемы взносов на военную помощь Украине.

Общую позицию коллективного Запада в отношении очередного кровавого преступления киевского режима озвучил председатель военного комитета НАТО адмирал Драгоне, комментируя удары ВСУ по российским гражданским объектам: "Если бы я был на их (украинцев. — Прим. ред.) месте, я бы попытался использовать все доступные средства".

Надо давно понять: никакого сочувствия, понимания или хотя бы признания очевидных фактов от Запада мы никогда не дождемся. Им не просто все равно, когда наших детей убивают, — они этому открыто радуются, лгут в лицо и улюлюкают.

Именно поэтому президент России Владимир Путин счел, что "ограничиться просто заявлениями в такой ситуации невозможно", и приказал Минобороны представить предложения вариантов ответа на удар ВСУ по Старобельску.

Минобороны вернулось с предложениями, и уже скоро спутники НАСА зафиксировали в Киеве пожары такой величины, что их можно было увидеть невооруженным глазом из космоса. В результате комбинированного удара боевыми дронами и ракетами были поражены цели в 149 районах Украины от Одессы до Хмельницкого с особым фокусом на Киеве и Белой Церкви.

Западные наблюдатели назвали удар самым сильным с начала 2025 года, а один из главных укроканалов по мониторингу тревог написал: "Самая страшная ночь для Киева".

Подверглись разрушениям десятки предприятий ВПК, логистические узлы, военные склады, авиабазы, портовая инфраструктура, объекты энергетики и многое другое.

Но главное — наши "Орешники" посетили интересные места вроде пунктов управления главного командования сухопутных войск, ГУР украинского Минобороны и других заглубленных и защищенных центров управления ВСУ.

При ударе "Орешника" по подобным целям, как правило, показывать нечего — снаружи только дырки в земле, а все, что находится глубоко под ней (вместе с командирами, военным персоналом и военными советниками от НАТО), превращается в расплавленную магму. Кто присоединил свой укронацистский прах к обычному праху, мы узнаем нескоро, но то, что счет идет на десятки (если не сотни) специалистов высокого уровня, — это совершенно точно.

Болезненность удара показывает громкий скулеж Зеленского, который прятался по бункерам и второпях на зеленом экране выпустил видосик с требованием к европейцам и США "принять решения". И пригрозил, что после удара по Киеву "Россия не должна остаться без последствий".

Пригорело и в европах. Глава евродипломатии Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза на следующей неделе обсудят ужесточение давления на Россию, в том числе из-за ночного удара "Орешником" по Украине, потому что такие удары представляют собой "политическую тактику запугивания и безрассудное балансирование на грани ядерной войны".

Не нравится? Оставайтесь с нами: многосерийное продолжение следует.

Как написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, "надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее", потому что наши враги понимают только одно: кровь, боль, огонь и смерть.