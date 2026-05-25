Россия готова продолжить участие в работе комиссии ООН по праву ЮНСИТРАЛ
21:55 25.05.2026 (обновлено: 23:44 25.05.2026)
Россия готова продолжить участие в работе комиссии ООН по праву ЮНСИТРАЛ

МИД: Россия готова принимать участие в работе комиссии ООН по праву ЮНСИТРАЛ

Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова продолжать активное участие в деятельности комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия готова дальше принимать активное участие в деятельности комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), ее работа направлена на унификацию правового регулирования отношений в различных сферах международной торговли, сообщает МИД РФ.
Замглавы МИД РФ Александр Панкин в понедельник принял Секретаря Комиссии ООН по праву международной торговли Анну Жубан-Брэ, которая прибыла в Москву для участия в конференции "Дни ЮНСИТРАЛ в МГИМО 2026".
"В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы функционирования Комиссии. Российская сторона подчеркнула важность обеспечения дальнейшей эффективной работы ЮНСИТРАЛ и ее рабочих групп, а также подтвердила свою готовность и далее принимать активное участие в деятельности Комиссии, направленной на унификацию правового регулирования отношений в различных сферах международной торговли", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, стороны уделили внимание предстоящему в декабре 2026 года празднованию 60-летнего юбилея ЮНСИТРАЛ, которая зарекомендовала себя в качестве авторитетной многосторонней площадки для выработки высоковостребованных правовых инструментов, отмечается там.
"Встреча отразила конструктивный характер взаимодействия России с Секретариатом ЮНСИТРАЛ и взаимную нацеленность на углубление диалога", - заключается в сообщении.
