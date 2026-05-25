22:05 25.05.2026 (обновлено: 22:38 25.05.2026)
МИД: Россия и Азербайджан продолжат укреплять союзническое взаимодействие

© РИА Новости / Владимир Федоренко — Национальные флаги России и Азербайджана
Национальные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Азербайджан обоюдно настроены продолжать работу по укреплению союзнического взаимодействия.
  • Взаимодействие направлено в том числе на упрочение устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия и Азербайджан обоюдно настроены продолжать работу по укреплению многогранного союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. сообщил МИД Российской Федерации.
Замглавы МИД России Михаил Галузин в понедельник провел встречу с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.
"Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранного российско-азербайджанского союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", - говорится в сообщении на сайте российского министерства.
Дипломаты также "сверили часы" относительно предстоящих контактов высокого уровня и обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанской повестки дня. "Сверены часы" относительно предстоящих контактов высокого уровня. Подробно обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, включая важность восстановления в полном объеме культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.
