МИД: Россия и Азербайджан продолжат укреплять союзническое взаимодействие

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия и Азербайджан обоюдно настроены продолжать работу по укреплению многогранного союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. сообщил МИД Российской Федерации.
Замглавы МИД России Михаил Галузин в понедельник провел встречу с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.
"Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранного российско-азербайджанского союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", - говорится в сообщении на сайте российского министерства.
Дипломаты также "сверили часы" относительно предстоящих контактов высокого уровня и обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанской повестки дня. "Сверены часы" относительно предстоящих контактов высокого уровня. Подробно обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, включая важность восстановления в полном объеме культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.