МИД: Россия и Азербайджан продолжат укреплять союзническое взаимодействие

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия и Азербайджан обоюдно настроены продолжать работу по укреплению многогранного союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. сообщил МИД Российской Федерации.