Лавров: Россия поддерживает расширение представленности Африки в СБ ООН
17:16 25.05.2026
Лавров: Россия поддерживает расширение представленности Африки в СБ ООН

Лавров: Россия всецело поддерживает второе пробуждение Африки

  • Россия поддерживает расширение представленности Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН, заявил Сергей Лавров.
  • Министр подчеркнул, что Россия выступает за учет интересов африканцев в контексте дискуссий о реформе ООН и ее Совета Безопасности.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия поддерживает расширение представленности Африки и Латинской Америки в Совете безопасности ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня Россия всецело поддерживает второе пробуждение Африки", - сказал министр, выступая на приеме по случаю Дня Африки.
"Россия неизменно выступает за безусловный учет интересов африканцев в контексте ведущихся дискуссий о реформе ООН и ее Совета Безопасности. Поддерживаем позицию в пользу расширенной представленности Азии, Африки и Латинской Америки в реформированном Совете Безопасности ООН", - добавил министр.
