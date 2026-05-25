Лавров: Россия поддерживает расширение представленности Африки в СБ ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия поддерживает расширение представленности Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН, заявил Сергей Лавров.
- Министр подчеркнул, что Россия выступает за учет интересов африканцев в контексте дискуссий о реформе ООН и ее Совета Безопасности.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия поддерживает расширение представленности Африки и Латинской Америки в Совете безопасности ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Сегодня Россия всецело поддерживает второе пробуждение Африки", - сказал министр, выступая на приеме по случаю Дня Африки.
«
"Россия неизменно выступает за безусловный учет интересов африканцев в контексте ведущихся дискуссий о реформе ООН и ее Совета Безопасности. Поддерживаем позицию в пользу расширенной представленности Азии, Африки и Латинской Америки в реформированном Совете Безопасности ООН", - добавил министр.