Лавров поблагодарил страны, выразившие соболезнования после теракта в ЛНР

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия признательна всем государствам, которые выразили соболезнования в связи с терактом в Старобельске, устроенным киевским режимом, заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.
"Я… выражаю искреннюю признательность всем государствам, которые здесь представлены, которые выразили нам искренние соболезнования по поводу жуткого террористического акта в Старобельске... устроенного нацистским киевским режимом - теракт, который Запад пропустил мимо ушей", - сказал министр на приеме по случаю Дня Африки.