В России разработали новейший зенитный комплекс "Цитадель"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель", способный с помощью "умных" снарядов бороться с различными типами беспилотников, разработали в России, его впервые покажут на Международном форуме по безопасности, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация " Ростех " на Первом международном форуме по безопасности проведет премьеру новейшего зенитного артиллерийского комплекса "Цитадель". Он эффективно борется с различными типами беспилотников противника за счет автоматизации и "умных" снарядов. Высокие характеристики комплекса уже подтверждены в реальных условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс ЗАК-30 "Цитадель" калибра 30 миллиметров и предназначен для защиты стационарных объектов от ударов беспилотников мультикоптерного и самолетного типов. Система способна работать круглосуточно. "Цитадель" оснащена оптико-электронной (работающей в видимом и инфракрасном диапазонах) и радиолокационной системами обнаружения и сопровождения беспилотников противника.

"Кроме того, комплекс может применять снаряды с управляемым подрывом, а его работа – от обнаружения до уничтожения цели – имеет высокую степень автоматизации. Комплекс опробован в реальных условиях и подтвердил, что эффективен против различных типов дронов", - рассказали в госкорпорации.

По словам разработчиков, система наведения рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва снаряда в зависимости от траектории полета цели, за счет этого достигается экономия снарядов.

Предприятия госкорпорации также продемонстрируют на форуме комплекс с беспилотником ближнего действия "С350М-Э", боевые нагрузки для дронов различного типа, разведывательный аппарат "СКАТ 350М" с барражирующими боеприпасами "Куб-2Э", а также система контроля воздушного пространства (СКВП), ИТ-решения с элементами искусственного интеллекта, включая программно-аппаратные комплексы для управления, видеоаналитики и защиты от киберугроз.