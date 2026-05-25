Россия открыта для международных научных контактов, заявил Медведев
08:23 25.05.2026 (обновлено: 08:25 25.05.2026)
Россия открыта для международных научных контактов, заявил Медведев

Медведев: западные страны наказывают сами себя запретом работать с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
  • Дмитрий Медведев заявил, что западные страны наказывают сами себя, запрещая своим исследователям работать с Россией.
  • Медведев подчеркнул, что Россия открыта для научных и образовательных контактов и активно выстраивает кооперацию с партнерами на Востоке и Юге.
  • По словам Медведева, в России создается уникальная исследовательская инфраструктура, в том числе установки класса «мегасайенс», и ученые из западных стран заинтересованы в совместной работе.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия открыта для научных и образовательных контактов, а западные страны, которые пытаются запретить своим исследователям работать с Россией, наказывают сами себя, уверен председатель президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наука по своей природе глобальна, она не терпит искусственных границ. Многие западные страны пытаются запретить своим исследователям работать с Россией, закрывают доступ к публикациям и конференциям. Считаю, что в конечном итоге они наказывают сами себя", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, как российским ученым взаимодействовать с зарубежными коллегами.
Попытки запугать российских ученых обречены на провал, заявил Медведев
Он добавил, что отечественная наука должна работать на национальные интересы, а абсолютный приоритет для России – технологический суверенитет и лидерство.
"Россия открыта для научных и образовательных контактов. Это важный, полезный инструмент, но точно не самоцель", - пояснил Медведев.
Центр тяжести мировой экономики, а за ним и науки, смещается на Восток и Юг, поэтому Россия активно и успешно выстраивает кооперацию с партнерами по СНГ, БРИКС, ШОС, с государствами Азии, Африки, Латинской Америки, подчеркнул Медведев.
"Там есть запрос на совместные исследования и разработки, на российские технологии и наше образование. Сегодня мы создаем уникальную исследовательскую инфраструктуру в России, в частности – установки класса "мегасайенс". В мире возможностей работать на таком оборудовании не так много. Настоящие ученые, в том числе из западных стран, прекрасно это понимают и ищут способы продолжать совместную работу", - заключил Медведев.
