Россия открыта для международных научных контактов, заявил Медведев

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия открыта для научных и образовательных контактов, а западные страны, которые пытаются запретить своим исследователям работать с Россией, наказывают сами себя, уверен председатель президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наука по своей природе глобальна, она не терпит искусственных границ. Многие западные страны пытаются запретить своим исследователям работать с Россией , закрывают доступ к публикациям и конференциям. Считаю, что в конечном итоге они наказывают сами себя", - сказал Медведев , отвечая на вопрос РИА Новости, как российским ученым взаимодействовать с зарубежными коллегами.

Он добавил, что отечественная наука должна работать на национальные интересы, а абсолютный приоритет для России – технологический суверенитет и лидерство.

"Россия открыта для научных и образовательных контактов. Это важный, полезный инструмент, но точно не самоцель", - пояснил Медведев.