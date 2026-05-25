Рособрнадзор утвердил сроки проведения ВПР в школах
22:27 25.05.2026 (обновлено: 22:36 25.05.2026)
Рособрнадзор утвердил сроки проведения ВПР в школах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рособрнадзор утвердил сроки проведения всероссийских проверочных работ в школах на 2026/27 учебный год.
  • ВПР пройдут с 19 апреля по 21 мая 2027 года в 4–8-х и 10-х классах, их продолжительность составит один-два урока.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Рособрнадзор утвердил сроки проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в российских школах в 2026/27 учебном году, они пройдут с 19 апреля по 21 мая в 4-8-х и 10-х классах, следует из приказа, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Утвердить состав участников, сроки и продолжительность проведения всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования", - говорится в тексте приказа.
Согласно документу, ВПР пройдут с 19 апреля по 21 мая 2027 года в 4-8-х и 10-х классах. Их продолжительность составит один-два урока (45 или 90 минут).
