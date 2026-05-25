16:14 25.05.2026
"Рособоронэкспорт" рассказал о контрактах с африканскими странами

«Рособоронэкспорт» с 2023 года подписал 150 контрактов с африканскими странами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Рособоронэкспорт" с 2023 года подписал с африканскими странами около 150 контрактов на сумму более 20 миллиардов долларов.
  • Выстраивание и расширение военно-технического и военно-технологического сотрудничества с африканскими партнерами продолжается.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" с 2023 года подписал с африканскими странами около 150 контрактов на сумму более 20 миллиардов долларов, сообщил гендиректор компании Александр Михеев.
«

"Благодаря достигнутым в ходе саммита Россия-Африка договоренностям и последующей активной работе "Рособоронэкспорта" с 2023 года по настоящий момент со странами континента подписано порядка 150 контрактных документов на сумму более 20 миллиардов долларов", – приводит слова Михеева пресс-служба спецэкспортера.

Он отметил, что выстраивание и расширение военно-технического и военно-технологического сотрудничества с африканскими партнерами продолжается.
Сегодня отмечается День Африки. В пресс-службе указали, что саммит Россия-Африка, который впервые прошел в 2019 году, второй в- 2023-м, а теперь ожидается осенью 2026 года, дал мощный импульс укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества со странами Черного континента во всех измерениях.
"Спецэкспортер развивает сотрудничество с африканскими партнерами на взаимовыгодных условиях, предлагая прямые поставки российской оборонной продукции и помощь в реализации различных инфраструктурных проектов. Компания рассматривает широкий спектр вариантов индустриального сотрудничества, включая организацию лицензионного и совместного производства, разработку перспективных образцов вооружения и военной техники, их модернизацию и сервисное обслуживание", - рассказали в пресс-службе.
