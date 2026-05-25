В Саратовской области два ребенка пострадали из-за возгорания в квартире

САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Два ребенка пострадали в результате пожара в квартире в городе Ртищево Саратовской области из-за возгорания разлитого спирта, сообщили в региональном ГУМЧС РФ.
"Два мальчика 12 лет были дома вдвоем, разлили спирт по столу. Жидкость вспыхнула. По шкафу огонь перекинулся на потолок. Испугавшись, подростки стали тушить возгорание. Итог - один ребенок с ожогами в больнице, второму прибывшие медики оказали помощь на месте", - говорится в сообщении управления в канале на платформе "Макс".
ЧП случилось в понедельник в пятиэтажном доме на улице 22-го Партсъезда в городе Ртищево. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, с огнем справились два пожарных расчета.
