В Саратовской области два ребенка пострадали из-за возгорания в квартире

16:13 25.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
  • В городе Ртищево Саратовской области в квартире произошел пожар, пострадали два ребенка.
  • Пожар возник из-за возгорания разлитого спирта, площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Два ребенка пострадали в результате пожара в квартире в городе Ртищево Саратовской области из-за возгорания разлитого спирта, сообщили в региональном ГУМЧС РФ.
"Два мальчика 12 лет были дома вдвоем, разлили спирт по столу. Жидкость вспыхнула. По шкафу огонь перекинулся на потолок. Испугавшись, подростки стали тушить возгорание. Итог - один ребенок с ожогами в больнице, второму прибывшие медики оказали помощь на месте", - говорится в сообщении управления в канале на платформе "Макс".
ЧП случилось в понедельник в пятиэтажном доме на улице 22-го Партсъезда в городе Ртищево. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, с огнем справились два пожарных расчета.
