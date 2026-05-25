Полянский: Россию шокировала реакция ФРГ на тему геноцида советского народа
20:08 25.05.2026
Полянский: Россию шокировала реакция ФРГ на тему геноцида советского народа

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россию шокировала реакция представителей Германии на поднятую в ОБСЕ тему геноцида советского народа.
  • Представитель ФРГ на заседании постсовета ОБСЕ фактически поставила под сомнение существование единого советского народа и самого геноцида, назвав это «политической конструкцией Кремля».
  • Россия будет добиваться, чтобы преступления нацистов против граждан СССР были признаны мировым сообществом геноцидом.
ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. Россию шокировала реакция представителей Германии на поднятую в ОБСЕ тему геноцида советского народа, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Могу сообщить вам, что мы поднимали здесь, в ОБСЕ, тему геноцида советского народа, и были весьма шокированы реакцией наших немецких коллег, которые фактически пытались отрицать факт такого геноцида, отрицать само существование советского народа. Это было очень и очень провокационно и, конечно, весьма показательно с точки зрения реакции Германии и того пути, которым сейчас идет эта страна", - сказал дипломат в ходе "круглого стола" на тему: "Коллаборационизм: невыученные уроки".
Ранее в интервью РИА Новости Полянский заявил, что Германия перерождается "в нечто очень опасное" для России. По его словам, это стало очевидно после реакции немецкой стороны на заявление РФ о введении Дня памяти жертв геноцида советского народа в годы Второй мировой войны. Он пояснил, что на заседании постсовета ОБСЕ представитель ФРГ фактически поставила под сомнение существование единого советского народа и самого геноцида, назвав это "политической конструкцией Кремля".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться, чтобы преступления нацистов против граждан СССР были признаны мировым сообществом геноцидом.
