"Боги не дают мне побеждать": Расселл пожаловался на страшное невезение - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
12:00 25.05.2026 (обновлено: 12:25 25.05.2026)
"Боги не дают мне побеждать": Расселл пожаловался на страшное невезение

Расселл заявил, что ему очень сильно не везет по ходу сезона "Формулы-1"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Джордж Расселл
  • Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл пожаловался на невезение после схода с гонки Гран-при Канады «Формулы-1».
  • Итальянец Кими Антонелли выиграл четвертую гонку подряд, а Расселл досрочно завершил гонку из-за неисправности болида.
  • Лидером общего зачета остается Антонелли с 131 очком, Расселл идет вторым с 88 очками.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл после схода на Гран-при Канады "Формулы-1" пожаловался на невезение, не покидающее его с начала сезона.
Заезд в Монреале на трассе имени Жиля Вильнева состоялся в воскресенье. 19-летний напарник Расселла итальянец Кими Антонелли выиграл четвертую гонку подряд. Расселл стартовал с поул-позиции, но на 30-м круге болид британца остановился из-за неисправности, пилоту пришлось досрочно завершить гонку.
"Прямо сейчас титул фактически в руках Антонелли, и он может его разве что упустить. Слишком много очков отдано. Такое ощущение, что высшие силы не хотят, чтобы я участвовал в борьбе за чемпионство, если вспомнить тайминг машины безопасности в Японии, мою поломку в Китае в третьем сегменте квалификации, когда я боролся за поул, и потерю лидерства в Канаде. Но теперь на меня ничто не давит. Я буду выходить на каждую гонку, получать удовольствие и пытаться выигрывать каждый заезд. Мне уже нечего терять. Я не хочу говорить так, конечно, но я разочарован, потому что хочу быть в этой борьбе. Все еще надеюсь, что удача вернется ко мне", - приводит слова Расселла ESPN.
Лидером общего зачета остается Антонелли с 131 очком. Расселл идет вторым с 88 очками. Третье место занимает Шарль Леклер из "Феррари", на счету которого 75 баллов.
