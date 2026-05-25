"Боги не дают мне побеждать": Расселл пожаловался на страшное невезение

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл после схода на Гран-при Канады "Формулы-1" пожаловался на невезение, не покидающее его с начала сезона.
Заезд в Монреале на трассе имени Жиля Вильнева состоялся в воскресенье. 19-летний напарник Расселла итальянец Кими Антонелли выиграл четвертую гонку подряд. Расселл стартовал с поул-позиции, но на 30-м круге болид британца остановился из-за неисправности, пилоту пришлось досрочно завершить гонку.
"Прямо сейчас титул фактически в руках Антонелли, и он может его разве что упустить. Слишком много очков отдано. Такое ощущение, что высшие силы не хотят, чтобы я участвовал в борьбе за чемпионство, если вспомнить тайминг машины безопасности в Японии, мою поломку в Китае в третьем сегменте квалификации, когда я боролся за поул, и потерю лидерства в Канаде. Но теперь на меня ничто не давит. Я буду выходить на каждую гонку, получать удовольствие и пытаться выигрывать каждый заезд. Мне уже нечего терять. Я не хочу говорить так, конечно, но я разочарован, потому что хочу быть в этой борьбе. Все еще надеюсь, что удача вернется ко мне", - приводит слова Расселла ESPN.
Лидером общего зачета остается Антонелли с 131 очком. Расселл идет вторым с 88 очками. Третье место занимает Шарль Леклер из "Феррари", на счету которого 75 баллов.