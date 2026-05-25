Силы ПВО уничтожили пять украинских дронов в небе над Тульской областью

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силы ПВО в ночь на понедельник уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Сегодня ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены пять украинских беспилотников. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале Миляева на платформе "Макс".
По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.