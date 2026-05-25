Силы ПВО за неделю сбили 3897 украинских БПЛА

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 3897 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

За период с 11 по 17 мая ПВО России всего перехватила не менее 3124 украинских дронов.