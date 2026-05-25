Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о передаче регионами Соцфонду функций по выплатам - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 25.05.2026
Путин подписал закон о передаче регионами Соцфонду функций по выплатам

Путин подписал закон о праве регионов передавать Соцфонду функций по выплатам

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, по которому регионы смогут передавать функции по выплатам территориальным органам Соцфонда.
  • Передача функций будет возможна при условии заключения соответствующего соглашения между органами госвласти субъектов РФ и Фондом пенсионного и социального страхования РФ.
  • Среди мер соцподдержки, которые могут быть переданы Соцфонду, — компенсация расходов на проезд, компенсация затрат на изготовление и ремонт зубных протезов, меры поддержки ветеранов труда и региональный материнский капитал.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому регионы смогут передавать территориальным органам Соцфонда функции по предоставлению отдельных выплат, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с законом, органы госвласти субъектов РФ смогут передавать Фонду пенсионного и социального страхования РФ функции по предоставлению мер соцподдержки в виде денежных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов РФ, при условии заключения соответствующего соглашения.
К мерам соцподдержки, которые могут быть переданы Соцфонду, относятся, в частности, компенсация расходов на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении учащимся и студентам, компенсация затрат на изготовление и ремонт зубных протезов, меры поддержки ветеранов труда и региональный материнский капитал.
Многодетная семья гуляет в парке - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Володин рассказал о выплатах по новому закону о поддержке многодетных семей
23 мая, 12:56
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала