Путин подписал закон о передаче регионами Соцфонду функций по выплатам

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому регионы смогут передавать территориальным органам Соцфонда функции по предоставлению отдельных выплат, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с законом, органы госвласти субъектов РФ смогут передавать Фонду пенсионного и социального страхования РФ функции по предоставлению мер соцподдержки в виде денежных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов РФ, при условии заключения соответствующего соглашения.
К мерам соцподдержки, которые могут быть переданы Соцфонду, относятся, в частности, компенсация расходов на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении учащимся и студентам, компенсация затрат на изготовление и ремонт зубных протезов, меры поддержки ветеранов труда и региональный материнский капитал.