Россия открыта для конструктивного взаимодействия, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного взаимодействия с партнерами.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия открыта для конструктивного взаимодействия с партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные отношения, отметил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Мы открыты для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные долгосрочные отношения", - говорится в телеграмме.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.