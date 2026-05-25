Россия открыта для конструктивного взаимодействия, заявил Путин

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия открыта для конструктивного взаимодействия с партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные отношения, отметил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля

"Мы открыты для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные долгосрочные отношения", - говорится в телеграмме.