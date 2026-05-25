Россия является частью глобальной экономической системы, заявил Путин

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
"Подчеркну, наша страна была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.