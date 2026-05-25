Рейтинг@Mail.ru
Психолог рассказала, к чему может привести круглосуточная продуктивность - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 25.05.2026 (обновлено: 19:47 25.05.2026)
Психолог рассказала, к чему может привести круглосуточная продуктивность

Старченко: круглосуточная продуктивность приводит к депрессии

© iStock.com / Christopher AmesМужчина в депрессии
Мужчина в депрессии - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© iStock.com / Christopher Ames
Мужчина в депрессии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Круглосуточная продуктивность может привести к выгоранию, тревоге и депрессии, рассказала психолог Анна Старченко.
  • Мозг не способен долго работать с высокой концентрацией без перерывов, из-за чего уровень мотивации и удовольствия от жизни падает.
  • Психолог советует вести дневник «недостижений», планировать восстановление, отслеживать уровень усталости и делить большие цели на маленькие шаги.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Круглосуточная продуктивность может привести к выгоранию, тревоге и депрессии, рассказала психолог Анна Старченко.
"Успевать все" превращает отдых в слабость, а занятость - в показатель успешности. Но стремление быть продуктивным 24/7 ведет к выгоранию, тревоге и депрессии", - сказала Старченко NEWS.ru.
По словам психолога, мозг не способен долго работать с высокой концентрацией без перерывов, из-за чего уровень мотивации и удовольствия от жизни падает.
По мнению Старченко, опасно привязывать самооценку к продуктивности, так как тогда достижения не радуют, а отдых кажется потерей времени.
"Советую завести дневник "недостижений". Каждый вечер записывайте не сделанное, а то, что порадовало: вкусный завтрак, разговор с другом, красивый закат. Главные правила баланса: планировать не только задачи, но и восстановление, отслеживать уровень усталости, делить большие цели на маленькие шаги", - заключила эксперт.
Единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Психолог рассказала, как справиться с волнением на ЕГЭ
22 мая, 05:09
 
ОбществоРоссияПсихология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала