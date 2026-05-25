Тихановская обсудит в Киеве подготовку белорусских провокаторов

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская обсудит с Владимиром Зеленским подготовку белорусских провокаторов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.
В понедельник Тихановская впервые приехала в Киев. У неё запланированы встречи с Владимиром Зеленским, руководством МИД Украины и Верховной Рады, дипломатами ЕС, а также открытие так называемой миссии белорусской оппозиции в Киеве.
"Будет подниматься вопрос подготовки на территории Украины белорусских так называемых добровольческих формирований, возможное их участие в провокациях на украинско-белорусской границе", - сообщил источник.
Ранее Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович говорил, что белорусские экстремисты за рубежом вынашивают план захвата приграничных районов республики и ввода туда "миротворческого" контингента Запада. В 2024 году председатель КГБ Иван Тертель рассказывал, что белорусские радикалы проходят в ряде европейских стран подготовку для противодействия силовикам, но основной "ударной силой" являются члены признанного в РФ и Белоруссии террористическим "Полка Калиновского"*, воюющего на Украине на стороне ВСУ, и девять "хоругвей" (боевых отрядов), базирующихся в Польше, Литве и Чехии.
* Внесена Росфинмониторингом в список террористических и экстремистских организаций.